Koulibaly, il City fa sul serio: sul piatto offerta monstre, a Capri summit ADL-Ramadani

Il Manchester City insiste per Kalidou Koulibaly. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano 'Il Mattino', nei prossimi giorni il suo procuratore Fali Ramadani sarà di nuovo a Capri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per presentargli una nuova offerta per il difensore senegalese da 65 milioni di euro. Per il calciatore già pronto un quadriennale da 6.5 milioni di euro netti a stagione.