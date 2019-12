Koulibaly, il gigante è crollato ma Gattuso lo aspetta a gennaio

Pure i giganti crollano, è successo a Kalidou Koulibaly, l'uomo che sembrava invincibile e che invece è stato sconfitto dai suoi stessi limiti. Allora esistono, avrà pensato qualcuno, tradito dalla sua forza, abbagliato da quella luce sorta in ogni sua movenza, sradicando palloni e sogni, vincendo ogni duello che si potesse venire a creare nei pressi della propria area di rigore. C'è stato un tempo in cui Koulibaly sembrava insuperabile e un altro, questo, in cui è fin troppo facile approfittarne. Lo ha fatto anche Kulusevski col Parma, il primo a riuscirci era stato Higuain con la Juve, sono diversi gli eroi moderni di questo sport che sono riusciti a eluderlo avviandosi in porta. E' successo perché la forma non è quella dei tempi migliori e alla condizione fisica s'è aggiunta una tenuta mentale, collettiva, che ha fatto il resto. Ma Koulibaly resta Koulibaly anche nei momenti di difficoltà e per questo non vede l'ora di rientrare in campo per riscattarsi, tornando a splendere.

L'INFORTUNIO. Koulibaly è fermo dal 22 dicembre, giorno di Napoli-Parma, quando nel tentativo di rincorrere Kulusevski cadde e rimediò un infortunio - distrazione al bicipite femorale della coscia destra - che lo ha costretto a saltare Sassuolo e forse anche l'Inter. I tempi di recupero sono ancora incerti, tutto dipenderà dalle risposte del campo, dalla sua reazione alle cure già previste e a quelle nuove, a partire da lunedì, che il dottor Canonico sceglierà per lui. Lo stop fisico è solo un'altra tappa negativa di una stagione, questa, distante dalle ultime. Vittima di sfortuna o cosa, Koulibaly fatica a ritrovarsi, alterna partite in cui sembra tornato ad altre in cui conferma difficoltà evidenti da agosto.

RIALZARSI. Koulibaly spera di recuperare quanto prima, non dipenderà da lui, ma ha un conto in sospeso con la sua annata, vuole riscattarla, ha voglia di ricominciare. Le scorie della Coppa d'Africa si sono fatte sentire, le difficoltà collettive hanno contribuito ad accentuare i limiti di una squadra della quale Koulibaly è sempre stato top-player. Lo scorso anno si consacrò in Champions League - con Liverpool e Psg - tanto da attirare l'attenzione di molte big inglesi come le due squadre di Manchester. Il mercato ritorna, Kalidou resta nel mirino di diversi club, De Laurentiis ha annunciato prima o poi la sua cessione ma adesso le priorità sono altre. Koulibaly vuole tornare (Koulibaly).