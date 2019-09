Koulibaly non è al top: Ancelotti valuta il riposo con la Samp, individuato il sostituto

Dopo l'autogol alla Juventus, non s'è buttato giù Kalidou Koulibaly. Anzi. Ha reagito, vuole riscattarsi subito. Ma, secondo l'edizione odierna de La Repubblica, non è certo che parta titolare contro la Sampdoria. Visto che il franco-senegalese è in ritardo di condizione, Carlo Ancelotti sta valutando di lasciarlo fuori al rientro dalla sosta per fargli recuperare la piena condizione e averlo al top in Champions League.