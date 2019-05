"Koulibaly non si muoverà!", CdM spiega la manovra comune stabilita dopo il summit ADL-Ancelotti

Il mercato in uscita potrebbe stabilire degli equilibri importanti in casa Napoli. Una cessione illustre sarebbe la spinta che lancerebbe gli azzurri per il mercato in entrata. Ne parla oggi Il Corriere del Mezzogiorno, che si sofferma su questo aspetto e su quelle che sono le vedute differenti tra De Laurentiis ed Ancelotti: "Il primo summit c’è stato giovedì scorso, l’input è stato quello di sempre: cedere per poi acquistare. Fatta salva la «promessa» che Ancelotti ha fatto ai tifosi: Koulibaly non andrà via, bisogna individuare l’ago della bilancia del prossimo mercato: il giocatore che può riequilibrare uscite e entrate".