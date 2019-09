Koulibaly sta riacquisendo condizione fisica e mentale: ci sarà con la Sampdoria

Kalidou Koulibaly è rimasto a Castel Volturno nel corso di questa sosta per le nazionali, all fine di riprendersi al meglio, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Non è infortunato, non ha risentito di qualcun trauma fisico, ma solo di una condizione scadente, palesata sia con la Fiorentina che con la Juventus. Ora, però, riacquisita la serenità mentale, è pronto a sfidare la Sampdoria da titolare e con più energie. A riportarlo è Il Mattino.