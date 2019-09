Koulibaly, stop più lungo dopo il rosso diretto? Gazzetta: "Almeno una giornata"

Kalidou Koulibaly è stato espulso nei minuti finali di Napoli-Cagliari, dopo aver protestato in seguito alla rete beffarda dei sardi nel finale. Il rosso diretto sventolato da Di Bello costerà caro al senegalese, che salterà certamente il prossimo turno contro il Brescia. La Gazzetta dello Sport parla di "almeno un turno", per cui non è da escludere una stangata più lunga, considerando che al senegalese è stato estratto il rosso diretto.