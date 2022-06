Koulibaly verso la permanenza: summit a luglio, ma resta il rischio di perderlo a zero

l tentativo del Barcellona pare dunque destinato ad andare a vuoto, anche perché i blaugrana - scrive oggi Il Mattino - non possono permetterselo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvo sorprese, il futuro di Kalidou Koulibaly sarà ancora a Napoli. Il tentativo del Barcellona pare dunque destinato ad andare a vuoto, anche perché i blaugrana - scrive oggi Il Mattino - non sembravano intenzionati a sferrare un'offensiva irresistibile: l'intenzione degli spagnoli sarebbe quella di non andare oltre i 25-30 milioni, cifra ritenuta insufficiente da De Laurentiis.

Prove di rinnovo

Si proverà dunque ad apparecchiare un'intesa per il rinnovo con il senegalese, partendo dall'assunto che le cifre attualmente percepite dal centrale non saranno più proponibili per il futuro. È probabile che Koulibaly, di rientro dalle vacanze, incontri la dirigenza per tracciare un quadro della situazione. Tra le varie ipotesi c'è anche quella di un addio a parametro zero la prossima estate.