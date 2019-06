Krol, napoletano per sempre: a settembre per l'ex azzurro onorificenza dal Comune

Alla festa di compleanno napoletana di Ruud Krol, che ha voluto celebrare in maniera posticipata i suoi 70 anni, erano presenti anche il sindaco Luigi De Magistris, l'assessore allo sport Ciro Borriello e il capo di gabinetto Auricchio, che hanno dato appuntamento all'ex azzurro per settembre. Per lui, infatti, è prevista la consegna di una onorificenza dal comune per quello che ha fatto nel mondo del calcio azzurro. A riportarlo è Il Mattino.