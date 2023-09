Kvara a secco, Cds: "E' un top player, non può essersi smarrito"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport elogia Kvaratskhelia che deve ancora ritrovare la miglior condizione fisica

L'edizione odierna del Corriere dello Sport elogia Kvaratskhelia che deve ancora ritrovare la miglior condizione fisica: "Kvara è la sintesi o anche la quinta essenza del calcio, è il modello a cui ispirarsi; il talento da cui lasciarsi guidare pur nelle difficoltà di un momento, come quello di sabato scorso. Kvara sfugge alla normalità, essendo eccezionale con quella sua postura: è il cosiddetto top player che non conosce la banalità, una specie di rivoluzionario dell’anima, pronto a inventarsi una veronica, un tunnel e a fare di Napoli un murales per il futuro.

Kvara è il calcio che serve (anche) a Garcia e che il Napoli in tre partite appena non può aver smarrito tra le ombre costruite da una sconfitta, una soltanto".