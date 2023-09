Kvara chiede rinnovo e adeguamento: l'attuale ingaggio non basta più

Acquistato un anno fa, Khvicha Kvaratskhelia è stata la più grande rivelazione della scorsa stagione.

© foto di www.imagephotoagency.it

Acquistato un anno fa, Khvicha Kvaratskhelia è stata la più grande rivelazione della scorsa stagione. Al primo anno in Italia è stato votato come MVP del campionato e miglior giovane in Champions League. Una partenza sprint, al di là di ogni più rosea aspettativa, per la quale ora il suo entourage si aspetta il rinnovo con adeguamento dell'ingaggio.

Come riferito da Il Mattino, sono mesi ormai che gli agenti del georgiano bussano alla porta del Napoli per ottenere un nuovo contratto a cifre più alte rispetto al milione e mezzo scarso (1,4 milioni) guadagnato attualmente. L'idea di De Laurentiis, con cui si attende il faccia a faccia, è allungare l'accordo e ritoccare lo stipendio verso l'alto per allontanare le voci di mercato.