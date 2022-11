Kvara deciso a cambiare casa dopo il furto: ecco dove potrebbe vivere

Ancora scosso per la rapina con furto all'auto poi ritrovata, Khvicha Kvaratskhelia lascerà la sua casa a Cuma per vivere altrove

Ancora scosso per la rapina con furto all'auto poi ritrovata, Khvicha Kvaratskhelia lascerà la sua casa a Cuma per vivere altrove. Per ora è in hotel del centro ma presto come scrive Il Mattino cambierà dimora e potrebbe scegliere Posillipo come nuova località per ritrovare quella serenità smarrita a causa del furto dell'auto nella notte tra mercoledì e giovedì.