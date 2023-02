Kvara è l'amico geniale: all'andata con la Cremonese fece quanto ripetuto a La Spezia

Khvicha Kvaratskhelia è l'amico geniale che tutti i calciatori vorrebbero avere in squadra. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Khvicha Kvaratskhelia è l'amico geniale che tutti i calciatori vorrebbero avere in squadra. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "All'andata, a Cremona, Kvara regalò un gol a porta vuota a Lozano dopo uno scatto dei suoi a sinistra. Allo Zini rinunciò a tirare proprio come ha fatto a La Spezia, cedendo il comodissimo bis a Osimhen: non una giocata casuale, insomma. Non soltanto una storia da moschettieri: favorire sempre la squadra e il compagno meglio piazzato è sintomo di un'intelligenza calcistica superiore. L'amico geniale".