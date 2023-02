Kvara e l'importanza della famiglia anche nella scelta dell'agente: il retroscena

Focus su Khvicha Kvaratskhelia sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Focus su Khvicha Kvaratskhelia sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il campione georgiano nella sua carriera è stato molto aiutato dalla famiglia e la Rosea racconta un retroscena: "Anche nella scelta dell’agente, la famiglia è stata attenta nell’affiancare non un affarista, ma un procuratore capace di tutelare la crescita del ragazzo. E infatti Mamuka Jugheli, ex calciatore pure lui, ha “indirizzato” la scelta di Kvara verso l’Italia e il Napoli in particolare".