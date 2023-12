Kvara e Osimhen in gol nella stessa partita: non accadeva dall'ultima vittoria al Maradona

Questo il dato messo in evidenza dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sui due attaccanti del Napoli

La coppia dei gemelli scudetto ha firmato la vittoria sui rossoblù: Osimhen e Kvaratskhelia non segnavano nella stessa partita da 80 giorni. Questo il dato messo in evidenza dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sui due attaccanti del Napoli: "Sarà un caso, e non lo è, ma tutto sembrava sparito il 27 settembre, anche la felicità: Napoli-Udinese, incredibile ma vero, diventa lo spartiacque dell’anima, e anche della stagione, rappresenta un’illusione, forse la speranza, ed invece è una trappola. 4-1, è un festival del gol, è la sagra degli attaccanti e dei trequartista, in teoria è la partita perfetta ma in pratica è il grande inganno, perché il trucco c’è e non si vede.

Dov’erano rimasti lo sapevano bene Kvaratskhelia e Osimhen, i gemelli diversi di una squadra che non può, né sa, fare a meno di loro: per un po’, due mesi e anzi di più - 80 giorni - a girellare intorno a se stessi, a provarci e semmai anche a riuscirci, però da soli. Mai assieme, come si conviene a chi viaggia in tandem".