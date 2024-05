Kvara e Osimhen in gruppo: ecco perché a inizio settimana hanno lavorato a parte

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono rientrato ieri in gruppo dopo aver svolto allenamenti differenziati a inizio settimana

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono rientrato ieri in gruppo dopo aver svolto allenamenti differenziati a inizio settimana. Il motivo? Lo spiega il Corriere del Mezzogiorno: "Sono tornati in gruppo per i lavori di forza, funzionali alla tenuta della squadra in questo finale di stagione in cui il Napoli vuole difendere l’accesso alle coppe europee, Osimhen e Kvaratskhelia.

I due stanno seguendo un programma di lavoro per arrivare in condizioni brillanti alla partita contro l’Udinese di Fabio Cannavaro, la prima tappa delle quattro stazioni da attraversare per restare in Europa, cercando di attutire il colpo dell’atterraggio dal paradiso dei ricordi all’inferno del presente".