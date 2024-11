Kvara, il vero nodo è la clausola: Napoli considera bassa la cifra proposta dall'agente

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a tornare a Napoli dopo la delusione con la sua Georgia ma continua a tenere banco la questione legata al suo rinnovo di contratto. Il giocatore piace a Barcellona e PSG da tempo ma ADL ha già respinto gli assalti e ha messo sul piatto anche un importante rinnovo del contratto, da circa 5 milioni a stagione a scalare più bonus, che però ancora non sembra convincere il giocatore e il suo entourage.

Secondo Il Mattino, anche dopo l'ultimo incontro con Manna il manager Jugeli continua a chiedere uno stipendio da 8 milioni a stagione per il suo assistito. Il nodo principale però è rappresentato dalla clausola: "Il suo agente spinge per una liberatoria da 80 milioni che il Napoli rifiuta, considerandola troppo bassa per il valore dell’attaccante e che, nella migliore delle ipotesi, sarebbe disposto ad inserire a cifre ben più alte (si parla di circa 120 milioni)".