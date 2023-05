Kvara, muso lungo dopo il cambio: gesto da capitano di Di Lorenzo

Per buona parte del match Spalletti si era fatto sentire con il georgiano, chiedendogli maggiore attenzione in fase di non possesso

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it "Il muso lungo di Kvara dopo il cambio. Spalletti: 'Doveva legare di più il gioco'" scrive Il Mattino. Kvaratskhelia non ha gradito la sostituzione nel corso della sfida con il Bologna, terminata sul 2-2. Il georgiano è uscito visibilmente amareggiato, ha raggiunto la panchina azzurra a testa bassa, limitandosi ad un saluto di rito con il subentrante Raspadori, ricevendo una pacca amichevole dal capitano Di Lorenzo. Per buona parte del match Spalletti si era fatto sentire con il georgiano, chiedendogli maggiore attenzione in fase di non possesso: "C'era bisogno di accorciare e dare una mano per poi andare su Osimhen. Gli chiedevo di venire a legare maggiormente il gioco perché lui sa tenere il pallone tra i piedi e sa prendere in mano la situazione. Kvara è fortissimo: più lo vedo e più mi piace, ma quando gli avversari ci pressano diventa più difficile portarlo sull'esterno" le parole del tecnico sul cambio.