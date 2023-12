Kvara-Osimhen, l'azienda del gol è ripartita: il dato sulla loro produzione offensiva

A rispondere all'interrogativo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive del 77 e del numero 9 del Napoli.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quanto incidono Kvaratskhelia e Osimhem nella produzione offensiva del Napoli? A rispondere all'interrogativo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive del 77 e del numero 9 del Napoli.

"Osimhen ne ha segnati otto (sette in campionato, uno in Champions), è stato più fuori che dentro (sei partite complessivamente saltate) è andato in bianco sei volte in serie A, tre in Europa: l’infortunio gli ha tolto qualcosa, forse parecchio. Kvara sta a cinque (tutti in campionato). Il Napoli ha segnato trentotto reti, dodici appartengono ad Osimhen ed a Kvara, come sempre, un terzo della produzione netta è di un’azienda che non fa sconti neanche a se stessa: la filiera del gol è ripartita" si legge sul quotidiano.