Kvara, pioggia di 7 dai quotidiani: "Si avvicina a quello dell'anno scorso, è rifiorito"

© foto di www.imagephotoagency.it

Parte col piede giusto l'avventura di Mazzarri al Napoli. E lo fa nel segno di Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano ha sbloccato il match, poi vinto per 2-1, contro l'Atalanta. "Non sarà ancora il Kvara - scrive la Gazzetta dello Sport - della scorsa stagione, ma si sta avvicinando a grandi falcate. Quando si accende mette sempre paura. Hateboer deve usare le maniere forti, impunito. E segna un gol da centravanti puro".

Questa l'analisi del Corriere dello Sport: "Scalvini ringhia alto e lui lo punisce con un agguato alle spalle: testa, gol. Rifiorito: libero di esprimersi a sinistra e dentro il campo, testa e gamba leggere. In quel bacio finale a Mazzarri c’è tutto. Anche la voglia di dimenticare la panchina con l’Empoli".

"Usa la testa, in tutti i sensi - il commento di TMW -. Costretto a mettere da parte il bello, a causa di una gara molto fisica, riesce a dare tanta sostanza e si fa più pragmatico. Ottimo il movimento che gli regala l'1-0 di testa. Anche quando non brilla, per l'elevata pressione dell'Atalanta, risulta decisivo".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7 Gazzetta dello Sport: 7 Tuttosport: 6,5 Corriere dello Sport: 7 Il Mattino: 7 TuttoNapoli.net: 7