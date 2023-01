Kvara, pronto il ritocco: ADL ha avviato processo per vincolarlo al Napoli

A scrivere dell'attaccante georgiano è l'edizione odierna di Repubblica.

Il Napoli si muove per legare ulteriormente Khvicha Kvaratskhelia alla maglia azzurra. A scrivere dell'attaccante georgiano è l'edizione odierna di Repubblica.

"La dimensione continentale — e non solo nazionale — si impone perché il Napoli, grazie a un girone che Kvara ha attraversato da dominatore, per i bookmaker è il quinto favorito della Champions, quotato a 12 come il Real Madrid. De Laurentiis ha già messo in moto la macchina per vincolare ulteriormente Kvara al Napoli — il contratto è già lungo — col ritocco d’ingaggio che merita".