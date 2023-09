Kvara rimandato dai quotidiani: "La vena gonfia che fece innamorare Spalletti non si vede"

TuttoNapoli.net

Prestazione in chiaroscuro per Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli si muove anche bene ma alla fine non riesce mai ad incidere nel match. "La famose vena gonfia che fece innamorare Spalletti non si vede, così come le sue magie. Almeno fa ammonire due avversari" scrive la Gazzetta dello Sport. "Dopo 30 minuti a vagare - analizza il Corriere dello Sport - a stringere, ad affogare nel vuoto, si accende a sinistra. Aria di casa. Ma dura poco: Rudi lo sfratta - tatticamente - a giocare dentro fino a quando non passa al 4-4- 2: e Kvara firma il primo tiro in porta del Napoli. All’89’, in piena rimonta, l’allenatore lo sostituisce: e lui s’incavola, non la capisce. Come tutti".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5 Gazzetta dello Sport: 5,5 Tuttosport: 5 Corriere dello Sport: 5,5 Corriere della Sera: 5 Il Mattino: 6 TuttoNapoli.net: 5,5