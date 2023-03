Kvara tallona Leao: è quello che prova più dribbling e fa più assist in Serie A

L'arte del dribbling è ormai merce rara, ma ci sono giocatori che la stanno tenendo viva.

L'arte del dribbling è ormai merce rara, ma ci sono giocatori che la stanno tenendo viva. Come riporta il Corriere della Sera, in Serie A il primo sul piano dei dribbling è lo stesso dello scorso anno anche se un po' in calo. Si tratta di Rafael Leao, che aveva chiuso l’anno trionfale dello scudetto milanista con 2.88 dribbling a partita, mentre quest’anno viaggia a 1.91 e deve guardarsi da Kvaratskhelia del Napoli (1.7).