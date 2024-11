Kvara torna a Napoli molto deluso: il motivo del suo disappunto

Un Khvicha Kvaratskhelia che torna al Napoli molto deluso per i risultati ottenuti con la propria nazionale, con l'attaccante che sperava di ottenere la qualificazione in Nations League. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino.

"Delusione, attesa e ambizione. Sono i sentimenti che Khvicha Kvaratskhelia ha messo nella valigia ieri di rientro dalla Repubblica Ceca dove la sua Georgia ha fallito la promozione in Nations League. Kvara ci ha provato, ha cercato come sempre di vestire i panni del trascinatore ma è stato costretto ad incassare il ko con tanto di delusione per l'epilogo e la posizione nel raggruppamento".