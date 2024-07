Kvaratskhelia, ADL vuole chiudere la questione rinnovo: la proposta del Napoli

La strategia di De Laurentiis dopo il blitz in Germania è descritta oggi nei dettagli sulle pagine de Il Mattino

Il Napoli ritiene Khvicha Kvaratskhelia incedibile e vuole blindarlo con un rinnovo di contratto e un corposo aumento d'ingaggio. La strategia di De Laurentiis dopo il blitz in Germania è descritta oggi nei dettagli sulle pagine de Il Mattino: il numero uno azzurro ha messo sul piatto una proposta di 3,5 milioni di euro a stagione (rispetto al milione attualmente percepito) con annesso un possibile l'inserimento di una clausola rescissoria valida per l'estero a partire dall'estate 2025.

Al momento non è arrivata nessuna risposta dagli agenti del georgiano: il silenzio non preoccupa e non crea tensioni, ma il Napoli resta in attesa. Per il rilancio su Kvara è stato decisivo il pressing di Conte che, dopo aver risolto il caso Di Lorenzo, vuole chiudere anche al più presto questa vicenda.