Kvaratskhelia bocciato dai quotidiani: "Sbaglia secondo rigore, è egoista e si intestardisce!"

Rigore a parte, Kvaratskhelia è stato bocciato con il Milan. Voti bassi sui quotidiani oggi in edicola

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport

"Difficile dargli un voto. Quasi tutte le azioni del Napoli sono sue, ma è un po' egoista e impreciso. Poi sbaglia anche il rigore. Del vero Kvara manche il colpo letale".

Voto 5 per il Corriere dello Sport

"Palla sul dischetto, ci va lui. E se lo fa parare, come a Francoforte. E’ un brutto colpo. Il resto della partita è una contraddizione continua: il primo spunto è quasi sempre buono, il problema è che cerca sempre il secondo e la difesa del Milan fa in tempo a chiudergli gli spazi. Si intestardisce in questa ricerca del doppio dribbling e non risolve alcunché".