Kvaratskhelia è rinato con Calzona e ora torna a stuzzicare le big: ADL punta al rinnovo

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia è rinato da quando sulla panchina del Napoli siede Francesco Calzona. Sono infatti tre le reti messe a segno nelle ultime due gare contro Sassuolo e Juventus, mentre nelle precedenti 8 gare di campionato era andato a bersaglio soltanto una volta col Verona.

Il georgiano continua ad essere un obiettivo di mercato per i grandi club che su Kvicha potrebbero investire anche 100 milioni euro in virtù dell’età (ha compiuto 23 anni anni due settimane fa) e De Laurentiis non lo cederebbe per meno grazie al contratto che scadrà nel 2027. A riportarlo è Tuttosport.