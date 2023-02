Kvaratskhelia ha già superato il primo Salah alla Fiorentina: tutti i numeri

Per Spalletti, Kvaratskhelia ricorda Salah. Il paragone nei numeri viene approfondito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Per Spalletti, Kvaratskhelia ricorda Salah. Il paragone nei numeri viene approfondito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Kvara al suo primo anno in serie A sta facendo meglio dell’esordio italiano di Salah. Nella Fiorentina fece 10 gol e 4 assist, Kvaratskhelia a metà febbraio è già a quota nove reti, dodici passaggi vincenti e tre rigori procurati. La vita di Salah cambiò nell’incontro con Spalletti, in un anno e mezzo nella sua seconda Roma realizzò 27 gol e 14 assist".