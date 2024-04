Kvaratskhelia in dubbio per il Monza? Calzona ha già pronto il sostituto

Ancora un allenamento personalizzato in campo ieri per Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano è alle prese con una forte contrattura

Ancora un allenamento personalizzato in campo ieri per Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano è alle prese con una forte contrattura all’inguine che lo ha costretto a saltare il match di sabato scorso contro l’Atalanta ma punta a rientrare domenica a Monza. Se non dovesse farcela, possibile che Calzona punti su Ngonge, lasciando in panchina Raspadori. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.