Kvaratskhelia non sorride, male col Bologna: i numeri non mentono

Kvaratskhelia gioca. Ma non sorride. Anche i numeri della sua prestazione contro il Bologna non mentono

Kvaratskhelia gioca. Ma non sorride. Anche i numeri della sua prestazione contro il Bologna non mentono: 81,5% di precisione sui passaggi, un tiro (alto), 5 dribbling riusciti su 12, 9 duelli vinti su 20. Sostituito all’81’. Statistiche che non rendono onore al suo talento ma che spiegano quanto complesso sia il finale di stagione all’interno di un Napoli pieno di contraddizioni, senza vittorie da cinque partite ma pieno di delusioni e amarezze. Lo scrive il Corriere dello Sport.