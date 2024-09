Kvaratskhelia, ora il rinnovo è davvero vicino: la situazione

Momento molto positivo per Khvicha Kvaratskhelia, sia in Nazionale - dove ha fatto faville in queste due settimane - che con la maglia del Napoli essendo uno dei pilastri nello scacchiere di Conte. Ad impreziosire ulteriormente questa fase idilliaca della sua carriera potrebbe esserci presto anche il rinnovo con il club partenopeo.

Attualmente Kvara ha un contratto fino al 2027 con un ingaggio di circa 1,5 milioni a stagione. Il club ha offerto al giocatore un sostanzioso aumento, spingendosi fino a 5 milioni (a scalare) con un prolungamento al 2029. Come riporta Il Mattino il suo entourage chiede un altro sforzo, la forbice è ancora larga (si parla di una differenza di circa 2,5 milioni di euro tra domanda ed offerta), ma l’impressione è che entro fine mese ci possa essere la fumata bianca. Altrimenti tutto come prima, con il georgiano che resta la punta di diamante del Napoli.