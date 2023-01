Kvaratskhelia, pioggia di 8 su tutti i quotidiani: "E' l'erede di Alberto Tomba. Altro che crisi..."

Khvicha Kvaratskhelia non è più quello della prima parte di stagione. Ecco l'assioma, subito smentito, del 2023 sul georgiano

Khvicha Kvaratskhelia non è più quello della prima parte di stagione. Ecco l'assioma, subito smentito, del 2023 sul georgiano. Quanto visto contro la Juventus ieri sera, però, sovverte ogni tipo di ragionamento fatto finora. "Dito sulla bocca per zittire le critiche dopo il gol del 2-0. Da lui ci si aspetta sempre grandi giocate, azioni risolutive. E nel match più atteso, non sono mancate" è il pensiero sul 77 partenopeo di TMW a cui fa eco il Corriere della Sera scrivendo: "Sarà anche troppo libero, ma pure quando è marcato fa quello che vuole". Per Il Mattino quelle del talento azzurro sono "zigzagate degne di Alberto Tomba" con La Gazzetta dello Sport che chiosa: "E meno male che non era più quello pre-sosta". "Era appannato. Era..." scrive infine il Corriere dello Sport.