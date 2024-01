L'allarme da Salerno: "A Napoli con un solo centrocampista tra infortuni e Coppa d'Africa"

Salvo clamorose svolte, la Salernitana che si presenterà a Napoli sabato pomeriggio sarà ancora una volta in versione rimaneggiata

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvo clamorose svolte, la Salernitana che si presenterà a Napoli sabato pomeriggio sarà ancora una volta in versione rimaneggiata. Lo scrivono i colleghi di Tuttosalernitana, sottolineando che non ci sono novità imminenti dal mercato e bisogna considerare la squalifica di Maggiore, la presenza in forte dubbio di Bohine e l'indisponibilità di Kastanos che non è ancora a disposizione:

"In buona sostanza, facendo dei rapidi calcoli, la Salernitana rischia di presentarsi al derby con il solo Lewgoski come centrocampista di ruolo, e con Martegani, un trequartista naturale, adattato alla posizione di mezzala. Un peccato, perché al netto degli infortuni la società granata era pienamente a conoscenza degli impegni di coppa d'Africa di qualche suo atleta nonché delle lacune in organico, che ancora non sono state colmate".