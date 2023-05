L'altra stella del centrocampo: Anguissa fa anche gol e assist, che numeri!

Per lui il terzo sigillo stagionale dopo la doppietta rifilata al Torino che aveva steso i granata (sempre al Maradona poi finiti al tappeto)

Focus de Il Mattino, che si concentra sulla figura di Zambo Anguissa, ieri la vera e propria stella del centrocampo del Napoli che ha superato l'Inter al Maradona. Il centrocampista camerunense - si legge - ieri non è stato soltanto il solito mattatore del centrocampo, ma ha anche sbloccato la partita con una mezza girata al volo di sinistro che non ha lasciato scampo ad Onana.

Che numeri in stagione.

Per lui il terzo sigillo stagionale dopo la doppietta rifilata al Torino che aveva steso i granata (sempre al Maradona poi finiti al tappeto con il tris firmato da Kvaratskhelia). Terzo sigillo per Zambo che in questa stagione ha regalato anche quattro assist vincenti contro Monza, Lazio, Udinese e Salernitana. Il gol di ieri sotto la curva B è stato il coronamento di una stagione da incorniciare anche per lui.