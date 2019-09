L'altro Napoli in cerca di vetrina: quanti cambi col Lecce, scalpitano in sette

C'è un'altra squadra che attende il proprio momento, che non vede l'ora di debuttare, di sfruttare le prime occasioni della stagione. La trasferta di Lecce, in programma domani, permetterà a diversi calciatori di conquistare una maglia dal primo minuto dopo aver osservato gli altri. Ci saranno diversi cambi, almeno uno per reparto, dato che il ricordo del Liverpool è ancora vivo e incombe il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo il Cagliari. Necessario ruotare, far riposare qualcuno e iniziare a valutare qualcun altro che, fino a questo momento, la stagione l'ha vissuta semplicemente ai margini. Come Milik, un nome su tutti, vittima dei soliti problemi fisici che lo hanno tormentato dall'estate e che gli hanno impedito di raccogliere anche solo un minuto tra Serie A e Champions League. Ora il centravanti polacco sta bene, lo ha scritto anche sui social, lasciando intendere di "essere pronto" per il debutto. Quando ha giocato l'ultima gara ufficiale con la maglia del Napoli non c'erano né Lozano né Llorente, l'attacco era il suo regno e, oltre a Mertens, non c'erano altri concorrenti per un posto da titolare. Tre mesi dopo è cambiato tutto: il Napoli si è rinforzato soprattutto nel reparto offensivo, sono arrivati due interpreti inediti che, in poche gare, hanno già lasciato il segno. Un gol per Lozano, un gol e un assist per Llorente. Milik sa bene che quest'anno dovrà dare il massimo per conquistare ogni volta la fiducia del suo allenatore. Una sana concorrenza per crescere ulteriormente. Salvo sorprese, ci sarà lui al centro dell'attacco contro il Lecce. Da decidere il suo partner. Una grande occasione, per Milik, che ha voglia di tornare a dimostrare tutto il suo valore. Ripartirà dai venti gol (senza rigori) dell'ultima annata che però non sono bastati per rubare il cuore dei tifosi. Resiste ancora un po' di scetticismo sul suo conto. Sarà il campo a dover esprimersi per sovvertire opinioni e giudizi. Milik e altri dieci: in porta potrebbe esordire Ospina, in difesa scalpitano Malcuit a destra e Ghoulam a sinistra, con Maksimovic pronto a bissare dopo l'ottima prova con la Sampdoria. A centrocampo ha voglia di esaltarsi il gioiellino Elmas, titolare già contro i blucerchiati. Sulle corsie esterne d'attacco reclama spazio Younes: sembrava pronto al debutto da titolare già con la Samp, invece è rimasto in panchina per 80 minuti. Ipotesi e possibilità alla vigilia di una gara che Ancelotti vorrà vincere sfruttando la freschezza e le motivazioni dei nuovi. Ovviamente senza snaturare la sua squadra. Fedele al 4-4-2 che cambia faccia (solo) quando il Napoli attacca.