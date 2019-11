L'amarezza di Tuttosport: "Stagione stravolta in due mesi, guai a perdere gli ottavi di Champions"

In poco più di due mesi si è stravolta la storia della stagione. Questa l'amara considerazione sul Napoli dell'edizione odierna di Tuttosport, che scrive così sul momento azzurro: "Guardando in primis gli ottavi di finale di Champions League, che sembravano una formalità per il Napoli dopo la prima gara del girone disputata contro i campioni del Liverpool e vinta a mani basse. Ora, nonostante il secondo posto (8 punti) del gruppo E, il Napoli teme di farsi sorpassare dal Salisburgo (che di punti ne ha 4). Qualcosa si è inceppato: dopo quel Napoli-Liverpool del 17 settembre che aveva fatto gridare alla svolta, il Napoli ha conquistato solo diciannove punti tra le gare di campionato e Champions sui trentanove disponibili. Un’involuzione che non lascia tranquilli i tifosi del Napoli. E’ tutto nelle mani degli azzurri: basta una vittoria per mettersi al sicuro da brutte sorprese, una tra Liverpool mercoledì e Genk e sarebbe nelle corde del Napoli, a patto che torni a fare ciò che sa fare in campo internazionale. Oppure, bisognerà sperare che il Salisburgo non batta il Genk (che non ha più nulla da chiedere a questa Champions".