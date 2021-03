L'ammissione di Orsato: una ferita che torna a far male al Napoli

"L'ammissione di Orsato e la ferita che torna a far male per il Napoli", titola Il Mattino oggi in edicola. Onore a Daniele Orsato che non si sottrae alla rivoluzione che ha portato il nuovo presidente AIA Trentalange. Arriva preparato al faccia a faccia con la stampa a 90° minuto e subito arriva la domanda sul fallo di Pjanic: "Non serve andarlo a rivedere dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell'azione non mi ha portato a vedere quello che poi ho rivisto in TV. Io l'ho vista in modo diverso, per me era stato un contrasto in volo e l'ho valutato male. Il VAR non è potuto intervenire quindi resta l'errore".

Forse è stata come una liberazione per lui, dopo tre anni, per quella svista che ha avvelenato la corsa scudetto del 2018. Poi magari la Juventus avrebbe vinto lo stesso in 10 contro 11 e magari vinto lo stesso quello scudetto, ma dopo questa ammissione torna a pulsare la ferita nel cuore dei tifosi del Napoli, per quello che poteva essere ed invece non è stato.