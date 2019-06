L'analisi de Il Roma: "I tifosi si aspettano la svolta nel mercato con Ancelotti"

Un grande allenatore lo si vede anche dallo spessore che ha nel richiede giocatori forti per la sua squadra. Ancelotti è un big nella categoria dei tecnici ed è per questo che tutti stanno aspettando cosa pretenderà dal Napoli sul mercato. Il popolo partenopeo si fida di lui. Nella prima stagione l’ex Bayern si era fidato della rosa che aveva conquistato i 91 punti con Sarri sfiorando addirittura lo scudetto. La gente si aspetta che possa fare la differenza in questa fase estiva del mercato. Conosce tantissimi calciatori che potrebbero vestire la maglia azzurra. Anche quelli considerati top potrebbero tranquillamente seguire in riva al Golfo. È naturale che bisogna fare attenzione al bilancio. Non si possono fare follie economiche ma De Laurentiis ha la forza per poter accontentare il suo allenatore almeno in un rinforzo di spessore. La verità è che nel gruppo partenopeo manca un vero e proprio campione. Un elemento capace di fare la differenza da solo nei momenti di difficoltà. Nel corso dello scorso torneo Ancelotti ha potuto verificare tutti gli uomini a sua disposizione. Si è reso conto di chi può essere da Napoli e chi no. Si è già deciso di cambiare le fasce basse con gli addii di Hysaj e Mario Rui. Al momento è arrivato solo Di Lorenzo che presto verrà ufficializzato. Il terzino visto all’opera all’Empoli retrocesso è bravo ma di sicuro non è il rinforzo che può far fare al Napoli il salto di qualità. Giuntoli ha avuto una lista ben precisa di chi serve e chi potrebbe arrivare grazie all’appeal di Carletto. Soprattutto in attacco ci vuole il grande nome. Anche per far avvicinare la piazza alla squadra e al massimo dirigente. Se si vogliono raggiungere dei traguardi insieme stare distanti e avere dei contrasti non aiuta. Fortunatamente, però, la garanzia del Napoli si chiama Ancelotti. Ed è lui che può far diventare il club ancora più forte.