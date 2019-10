L'analisi di Caiazza sul Roma: "Oggi è Milik l'Ibrahimovic del Napoli!"

Dopo il Verona adesso sotto con la Spal. Scalpita Arek Milik. Il polacco avrebbe voluto sfruttare la sua carica anche in Champions League ma Ancelotti ha deciso di lasciarlo fuori utilizzando altri attaccanti. Di sicuro, però, domani a Ferrara il numero 99 azzurro ci sarà. Impossibile farne a meno ancora. Anche perché sta bene fisicamente e mentalmente ed è pronto a segnare ancora così come era successo sabato scorso in casa con il Verona. Arek il vero Ibra. Si sogna in casa Napoli. Il nome Ibrahimovic è costantemente nei discorsi calcistici dei napoletani. Impossibile non tenerne conto se De Laurentiis dice: «Dipende da lui». Zlatan, poi, non fa nulla per rimanere fuori da queste chiacchiere di mercato. Ha ribadito qualche giorno fa in una intervista ad un quotidiano sportivo che gli piacerebbe tornare in Italia per giocare agli ordini di Ancelotti. Carletto, però, ha il suo Ibra. E si chiama Milik. Non si può assolutamente dimenticare Arek in questo momento particolare della stagione. È stato fin troppo sfortunato fisicamente nei primi due anni di Napoli. Nell’estate appena conclusa, poi, ha dovuto fare i conti con la voglia a tutti i costi di prendere Icardi. È rimasto in silenzio il polacco. Purtroppo per un problema all’inguine non è stato disponibile. Ma una volta tornare in forma ha subito fatto capire che il mestiere di bomber lo fa bene. E non a caso ha deciso l’incontro con il Verona segnando una doppietta. Domani in attacco lui c’è di sicuro. È bello motivato e anche fresco visto che con il Salisburgo è rimasto in panchina. Guiderà il Napoli all’assalto di una Spal che ha bisogno di punti in questo momento. A Ferrara non è mai stato facile anche se si è vinto sempre. Arek ha bisogno di continuare sulla strada della realizzazione. Adesso che si è sbloccato sarebbe opportuno non fermarsi in modo tale da acquisire altra fiducia e diventare determinante in un momento particolare della stagione. Fino alla sosta serve non fermarsi assolutamente in campionato e provare a chiudere il discorso qualificazione nella gara di ritorno con il Salisburgo. Milik, comunque, è sereno. La rete in Nazionale e la doppietta al Verona hanno fatto ritrovare ad Ancelotti un signor attaccante. Che purtroppo aveva avuto dei problemi all’inizio che lo avevano limitato non poco sotto porta. il rinnovo. Le possibilità che resti ancora nel Napoli anche dopo il 2021 ci sono eccome. A prescindere dal sogno Ibrahimovic, Arek è un punto fermo dell’attacco partenopeo. Ha ancora 25 anni e quindi dovrebbe firmare per altre quattro stagioni con l’aumento dell’ingaggio. Il diretto interessato è molto lieto di rimanere in azzurro e non lo ha mai negato. De Laurentiis lo considera forte e quindi per forza di cose sarà trovato l’accordo entro Natale. Le parti si stanno parlando già da un po’ e quindi sotto l’albero ci dovrebbe essere un rinnovo importante per l’attaccante del Napoli.