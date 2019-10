L'analisi di Caiazza sul Roma: "Una storica serata con una scena da libro cuore..."

Una notte magica. Di quelle storiche. Che lasciano il segno. Per vari motivi. Che si apprezzeranno in futuro. Vale tanto il successo del Napoli in casa del Salisburgo. Prima di tutto per la classifica. Visto che i tre punti orientano la qualificazione agli ottavi di finale della squadra azzurra che è sempre prima in classifica. Ma i novanta minuti alla Red Bull Arena hanno detto altro. Che prima di tutto Ancelotti ha un gruppo forte, potente e senza dubbio coraggioso. Non ha mai mollato la presa anche quando gli austriaci pressavano e sfruttavano la loro gioventù per mettersi in mostra. Non va dimenticato, poi, che all’ultimo istante, per non farsi mancare niente, c’era stato anche il forfait di Manolas. Praticamente in panchina non c’era un difensore. Ma fortunatamente in campo c’era un signore che ha deciso di superare Diego Armando Maradona nella classifica dei cannonieri segnando una doppietta importantissima. Dries Mertens è stato sicuramente il migliore in campo. Anche perché poi ha regalato ad Insigne il pallone della vittoria. Ha fatto la differenza il belga. Non ha tradito le attese e quando ha avuto l’occasione giusta ha punito il Salisburgo con un gol per tempo. E se nel primo fosse riuscito anche ad inquadrare la porta da metà campo sarebbe stato il caso di andare via dallo stadio. È del fiammingo la palma del migliore ma un plauso va pure al giovane portiere Meret. È stato miracoloso, sovraumano il friulano quando in quattro occasioni ha chiuso la sua porta. Peccato per il calcio di rigore che ha dovuto subire e per il raddoppio di Haaland. Ma di sicuro conta il risultato finale. Che è stato di 2- 3. Grazie anche ad Alex. Ha vinto il Napoli, dunque. Grazie alle sue capacità ma anche alle scelte di Ancelotti. Che nella ripresa, quando ha spostato Zielinski al centro e Fabian a sinistra, ha trovato la quadra giusta. Un colpo da maestro che ha delineato la partita contro una avversaria incredibilmente forte dalla trequarti in poi. Dall’altra parte ci si è scontrati con dei ragazzini capaci di trovare facilmente il tiro in porta. Luperto ha saputo tenere botta, Koulibaly ha sbagliato l’anticipo di testa sul raddoppio di Haaland ma comunque se l’è cavata. Malcuit è stato ingenuo nel causare il calcio di rigore ma poi si è reso protagonista in avanti dando il pallone del raddoppio a Mertens. La cosa certa è che il Napoli in Champions stavolta non ha sfigurato. Anzi, ha tolto il record di imbattibilità al Saliburgo che durava dal 2016. Ben settanta le partite senza perdere con sessanta vittorie e dieci pareggi. Ad aumentare l’importanza del successo esterno è il fatto che gli azzurri non vincevano lontano dal San Paolo da un bel po’. L’ultima volta accadde in casa dello Sporting Lisbona e in panchina c’era Sarri. Ancelotti fino ad ieri aveva esultato solo in casa. Adesso può essere fiero di un risultato prezioso che lo lancia dritto agli ottavi di finale di Champions. La serata austriaca ha anche messo fine ad una telenovela che aveva stancato un po’ tutti. Quella tra Insigne ed Ancelotti. Messo da parte all’inizio, il capitano è entrato nella ripresa per dare il suo contributo. E che contributo. Dopo il 2-2 del Salisburgo il Magnifico si è inserito in area su passaggio di Mertens e ha firmato il 3-2. Invece di esultare con i compagni e corso verso la panchina per abbracciare il suo allenatore. Una sorte di scuse che chiude definitivamente le polemiche che avevano accompagnato il Napoli degli ultimi giorni. Una scena da film cuore già vista l’anno passato. Ma stavolta il rapporto si è definitivamente ricomposto. Perché il calcio è anche questo. Poi alla fine le vittorie mettono tutti d’accordo. E ora testa alla sfida con la Spal.