L'analisi di Tuttosport: "Napoli, campanello d'allarme! Una cosa ha fatto la differenza"

E' questa l'analisi di Inter-Napoli fatta dall'edizione odierna di Tuttosport

"Una frenata che deve rappresentare un campanello d’allarme per il Napoli se si focalizza l’attenzione sul piglio con cui le due squadre hanno affrontato il match: l’Inter lo ha vissuto come una finale (non poteva essere altrimenti, partendo da -11 sulla rivale), mentre la squadra di Spalletti - nonostante i proclami dell’allenatore alla vigilia strategici per tenere alta l’attenzione - non sembrava avere lo stesso spirito in corpo che, per esempio, ha portato nel finale Dumfries a placcare un avversario in mezzo al campo come si vede spesso nei campetti amatoriali e raramente sul palcoscenico della Scala del Calcio (ma stavolta i loggionisti si sono spellati le mani per applaudire l’olandese)".