L'annuncio della Gazzetta: "Chiesa è pronto e tornerà dal 1' col Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Chiesa è pronto. Ok a Cremona. E col Napoli dal 1’". Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport. L’attaccante in campo al rientro Rodaggio anche con l’Udinese, per essere al top contro Spalletti". Avere a disposizione Chiesa in panchina alla ripresa, dalle prime sfide contro Cremonese e Udinese, significherà poter calibrare meglio le forze garantite in attacco da Kean e Milik, in attesa di comprendere i tempi di recupero di Vlahovic e del ritorno di Di Maria. Allegri spera infine di recuperare in fretta De Sciglio, volendolo schierare già a Cremona.