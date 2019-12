L'arrivo di Lobotka comporta esclusione eccellente in mediana: rischia Fabian

L'arrivo di Stanislav Lobotka compoterà un'esclusione eccellente nel centrocampo del Napoli. Nel 4-3-3 di Gattuso, infatti, dovesse arrivare lo slovacco sarebbe lui a ricoprire il ruolo di vertice basso della linea mediana a tre. A quel punto Allan tornerebbe nella sua veste di mezzala destra, con uno tra Fabian e Zielinski a fare l'altro interno. Per questo - si legge su La Gazzetta dello Sport - uno di questi ultimi due saranno fatti fuori dai titolari (fermo restando che saranno importanti le rotazioni), con lo spagnolo favorito per la panchina ad oggi, in virtù delle ultime, cattive prestazioni.