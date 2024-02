"L'aveva vinta da solo senza la dormita di Juan Jesus": le pagelle di Osimhen

"Non fa molto, ma segna un gol da perfetto opportunista".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen torna titolare in A e ritrova subito il gol. La sua rete però non basta al Napoli per portare a casa la vittoria con il Cagliari. Il nigeriano è il migliore dei suoi insieme a Raspadori nella sfida di Cagliar, 6,5 il voto che troviamo sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Due partite, due gol. Lui c'è, il Napoli no". Stesso voto nelle pagelle di Tuttosport: "Non fa molto, ma segna un gol da perfetto opportunista".

Anche per il Corriere dello Sport Osimhen merita 6,5 in pagella: "I centravanti che latitano sanno cosa fare e dove andare per sistemare la giornata. Forse sembrerà poco, non lo sarebbe se Juan Jesus non si addormentasse".

Voto 7 nelle pagelle targate TMW: "Torna a giocare in campionato due mesi dopo e ritrova subito il gol con la specialità della casa, il colpo di testa. Decimo centro stagionale, il terzo in carriera al Cagliari e tutti di testa. Sembrava una giornata stregata fino a quel momento, ma il gol ce l'ha nel sangue".

