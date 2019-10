L'editoriale del CdM: "115mln sul mercato, tetto ingaggi di 105, valore più che triplicato: perché la macchina si inceppa?"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Centoquindici milioni spesi nel mercato estivo, un tetto ingaggi pari a 105 milioni, un valore più che triplicato rispetto al passato. Qualche domanda per Ancelotti, già travolto dalle critiche: il valore alto della rosa è realmente tale? Se sì, dov’è allora che la macchina si inceppa? Questioni tecniche, intese come caratteristiche associate ai ruoli dati ai giocatori? O, come è accaduto anche in passato, il rendimento è condizionato dagli umori vulnerabili nello spogliatoio? Il caso Insigne, aperto e chiuso la settimana scorsa; il caso Ghoulam che tre settimane fa era pronto per giocare a Torino e domenica scorsa non in grado di sostituire Malcuit infortunato neanche per metà partita. Sta bene oppure no, Ghoulam? Un gruppo ha tante anime e gli «scontri» capitano. Ma l’interesse collettivo non dovrebbe prevalere su quello dei singoli? Come nell’ultimo anno (record di punti) di Sarri: tutti insieme in campo, fuori ciascuno per conto proprio, con screzi anche all’interno dello staff tecnico. Ancelotti come risolverà il problema della discontinuità di rendimento e delle intemperanze dei giocatori? E soprattutto, sono questi i motivi dell’incompiutezza di una squadra che fa grandi imprese in Champions e poi si abbatte in campionato? Motivazioni o debito di ossigeno? Magari non tutto si può dire o spiegare, ma le verità nascoste alimentano le polemiche".