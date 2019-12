L'editoriale del CdM: "E se invece il sorteggio fosse stato favorevole?"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Guardare oggi alla sfida vengono i brividi, ma di preoccupazione. Altro che Maradona e i suoi guizzi da numero uno al mondo, il Napoli vive il suo momento peggiore da quando Aurelio De Laurentiis è al comando del club e la distanza dal Barcellona, la migliore squadra europea del momento, è infinita. Ma il calcio offre tanti spunti perché è variabile. A suo modo anche imprevedibile. Senza paura, ha detto Gattuso. Augurandosi che tra due mesi abbia combattuto e sconfitto il logorio fisico e mentale della sua squadra. E che le motivazioni di una sfida così grande aprano le porte a una notte magica. A una gara bella, dignitosa. Per una partita all’altezza del grande evento, insomma. Il risultato può essere addirittura favorevole. In senso lato, ovviamente: quello che soltanto un avversario di blasone può darti. Il Napoli avrebbe potuto pescare nell’urna di Nyon (escluse le altre grandi d’Europa) il Lipsia o il Valencia. Sarebbe stato meglio? Nessuno oggi può esser sicuro che avrebbe avuto vita più semplice".