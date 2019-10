L'editoriale del CdS sull'orrore di Irrati in Juve-Bologna: "Ora spiegateci le regole del gioco!"

"Qualcuno ci spieghi le regole del gioco". Prende questo titolo l'editoriale scritto da Alessandro Barbano per l'edizione online del Corriere dello Sport, facendo riferimento a Juventus-Bologna e al netto rigore non concesso ai felsinei: "Qualcuno spieghi agli sportivi italiani quali sono le regole del fallo di mano in area, perché da ieri sera il calcio è un rebus inestricabile, dove il rischio che la parola “arbitro” coincida con “arbitrio” è altissimo. A pochi secondi dal termine di Juve-Bologna, nel tentativo di rinviare, De Ligt scivola e calcia il pallone all’indietro, poi nella caduta lo intercetta con il braccio aperto e alzato, perpendicolare alla linea del corpo. Irrati e il Var in pochi secondi decidono che si può continuare. I casi sono due: o hanno sbagliato, e sarebbe gravissimo che una simile decisione fosse stata assunta senza la verifica al monitor delle immagini da parte del direttore di gara; oppure il criterio della volontarietà è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra. Il che non sarebbe un male. Se, però, qualcuno lo avesse detto prima".