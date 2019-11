L'editoriale del direttore di Tuttosport: "Vi ricordate cosa disse ADL dopo Napoli-Atalanta?"

Nel suo editoriale il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli commenta così quanto accaduto in casa Napoli: "C’è qualcosa di sorprendentemente masochistico nelle vicende di Inter e Napoli che sembrano fare a gara per spianare la strada alla Juve. Quanto a De Laurentiis e Ancelotti, vi ricordate ciò che disse il primo soltanto una settimana fa, in calce a Napoli-Atalanta? «Cos’è questa cafonata di un arbitro che butta fuori un signore come Ancelotti? Fossi in lui, me ne andrei da questo paesaccio dove gli arbitri non sanno arbitrare come in Inghilterra». Ora un signore come Ancelotti, dopo avere signorilmente contestato il ritiro imposto dal suo presidente, da questi è stato investito della responsabilità di gestione del ritiro, con tanto di comunicato ufficiale. Si presume sia stato vergato riga su riga assieme a uno dei principi del diritto sportivo. Conoscendo Carletto, si può immaginare l’amarezza e la delusione di queste ore. Comunque vada a finire, a perderci sarà il Napoli".