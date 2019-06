L'editoriale della Scozzafava: "James e Lozano portano la firma di Ancelotti, ma sorge un dubbio sul futuro"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava affronta il tema legato al futuro: "Sul mercato Ancelotti è impegnato in prima linea e le piste che portano a James Rodriguez e a Lozano, pure portano la sua firma. La domanda però è necessaria: è questo il valore aggiunto che consentirà alla squadra di colmare l’ultimo gap? In soldoni: Ancelotti, i trofei vinti e le sue credenziali basteranno per vincere lo scudetto? Le intenzioni dell’allenatore sono sicuramente queste, ma nel calcio il passato resta un valore relativo. Il futuro è adesso e Carlo Ancelotti rappresenta una green card".