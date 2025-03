L'editoriale di Carratelli: "Non è normale quello che sta facendo Conte a Napoli"

"Non è normale, non è per niente normale quello che sta facendo Conte a Napoli". Comincia così l'editoriale di Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Focus sul momento che sta vivendo la squadra azzurra a un punto dall'Inter capolista: "Non è paragonabile a nessuno dei cinque campionati vinti con Juventus (tre), Chelsea e Inter. Forse solo la Juventus 2011-12, riesumata dal settimo posto in due annate precedenti, può in qualche modo ricordare l’impresa napoletana di questa stagione.

Nel Napoli ha costruito la migliore difesa del campionato, ma non ha altrettante risorse offensive, però più di sempre ha in pugno una squadra che lo segue in tutto e per tutto, compresi gli allenamenti micidiali. Ma gli sono stati sottratti i goleador (Osimhen e Kvaratskhelia) con i quali avrebbe avuto maggiori chance di scudetto".