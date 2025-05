L'editoriale di Carratelli: "Ora la squadra faccia tanto per Conte"

vedi letture

"Conte li ha portati sulla soglia dello scudetto" scrive Mimmo Carratelli nel suo editoriale per il Corriere dello Sport. Il riferimento è a Di Lorenzo e compagni. Ora tocca ai calciatori dare una risposta concreta con la sfida di Parma decisiva per lo scudetto. "Li ha martellati, istruiti, sostenuti, spinti e molti di loro, gli azzurri vecchi e i nuovi, hanno detto di non avere mai lavorato tanto e di avere un allenatore che gli ha trasmesso un’energia pazzesca. Con lui sono rinati i campioni d’Italia 2023, perdutisi nella stagione successiva. Con Conte, i nuovi arrivati hanno avuto l’opportunità di migliorare. Conte ha rivitalizzato una squadra alla deriva dopo l’anno dello scudetto.

E, allora, se Conte ha fatto tanto per gli azzurri, come essi stessi affermano, ora è il momento che gli azzurri facciano tanto per Conte. Da veri uomini. Parma-Napoli (domenica in contemporanea a Inter-Lazio) sarà una partita per veri uomini. La tecnica, la tattica, la qualità avranno il loro peso, ma saranno soprattutto il carattere, il cuore, il coraggio, il sacrificio massimo i valori da mettere in campo".